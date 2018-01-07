Fatih Çekirge: Maltepe Kaymakamı kadın olsaydı bu vahşeti yaşar mıydık?

Bu başlığı bir cinsiyet ayrımcılığı için atmadım…

Biraz göze batsın diye yazdım…

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Çünkü sormak istedim…

İstanbul’da vali yardımcıları içinde bir tek kadın var mı?

Yok… Yok… Yok…

Peki İstanbul’da kaç kadın kaymakam var?

Bir tek…

O da Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Hanım…

Maltepe’de iki çocuğunu da pompalı tüfekle vuran alçağın eşi isyan edince bir kez daha görüldü… “Hepiniz oradaydınız” diyen bir çığlıktı bu.

Haykırarak soruyorum:

Bakın bakalım İstanbul’un bütün kaymakamlık internet sitelerine.

Kadına şiddete karşı Aile Bakanlığı’nın kampanyasını hangi kaymakamlıkta görebilirsiniz?

Yalnızca bir tek kaymakamlık sitesinde görebilirsiniz… O da Çatalca Kaymakamlığı…

Niye? Çünkü orada bir kadın var…

Farkındalık var…

Fatih Çekirge’nin yazısı