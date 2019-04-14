Fatih Çekirge: İmar affında devleti kandırdılar, cezası sadece yıkım mı olacak?

Dün yazdım… Ve şimdi… İmar affını fırsat bilerek, devlete sahte bildirimde bulunanlara… Gece yarısı ‘çakma temel’ atıp, bunu da fotoğraflayıp, 31 Aralık 2017’den önce vardı diye af belgesi isteyenlere… Kıyılardaki özel çevre alanlarına iskele atıp, kaçak restoran açanlara… Öfke yağıyor. Vicdanlarda infilak var… Koylar belli, körfezler belli… İsim isim araziler belli…

Antalya’da 640 kilometrelik sahil şeridinde bu “dolandırıcılığı” yapanların bir bölümü tespit edildi. Helal olsun Antalya İl Çevre Müdürlüğü’ne… Peki 1000 kilometrelik Muğla sahilleri ne olacak. O muhteşem körfezleri kim denetleyecek. İşte şimdi Antalya’da yıkım yapıyorlar.

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Peki yıkım yeter mi? Ortada resmen devleti dolandırmak var. Bunun kanunda bir cezası olmaz mı?

Fatih Çekirge’nin yazısı