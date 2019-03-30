Fatih Çekirge: Hani bu canavarlara karşı yasa çıkacaktı?

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeynep’in ölü bulunmasının ardından valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yapıyor: “Değerli hemşerilerim, 11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağ olsun. Zeynep kızımızın katil ya da katilleri en kısa sürede bulunacaktır.”

Vali Bey’e inanıyorum. İlla ki o katil ya da alçaklar bulunacaktır. Tamam ama… Hangi yasaya göre yargılanacaklar? Hepimizin yüreğini yakan bu ‘çocuk cinayetleri’ne, istismarlarına karşı etkin bir yasa gerekmiyor mu? Hani bu aşağılık canavarlara karşı bir yasa çıkacaktı? Meclis’e de sunuldu. Ama hâlâ çıkmadı. Bir türlü çıkmadı. İşte şimdi de Zeynep kızımız… Lütfen çıkarın artık şu yasayı…

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Fatih Çekirge’nin yazısı