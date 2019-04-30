Fatih Altaylı: Yıldırım Kızılcahamam’a davet edilmemiş olabilir ama AK Partili kalplere davet edilmiş

Önceki akşam İstanbul’da AK Partililerin toplantı, düğün, iftar gibi etkinliklerinde en çok tercih ettikleri otelde AK Partili bir milletvekili hanımefendinin düğünü vardı.

Davetli değildim tabii ki!

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Ancak davetliler arasında pek çok tanıdığım vardı.

Düğün sonrası yaptığımız dedikodulardan öğrendiğim kadarı ile düğüne AK Parti’nin pek çok üst düzey yöneticisi katılmış.

Peki salona girişinde en çok alkışı kim almış dersiniz?

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Hayır bilemediniz.

Binali Yıldırım salonu girerken ortalık yıkılmış.

Davetliler Binali Bey’i ayakta dakikalarca alkışlamışlar.

Binali Yıldırım Kızılcahamam’a davet edilmemiş olabilir ama AK Partili kalplere davet edilmiş belli ki!

Fatih Altaylı’nın yazısı