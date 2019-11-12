Fatih Altaylı: ‘Yahu bu intiharlar amma da arttı’ diye ağlayıp sızlanmayın

Yıllar önce Kanal D Haber’in başına geçtiğimde Türkiye’de bir salgın vardı.

Neredeyse tüm televizyonlar Boğaz’daki iki asma köprünün üzerinde sürekli olarak bir muhabir bulunduruyorlardı.

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Çünkü her gün en az bir, bazen daha fazla sayıda intihar girişimi oluyordu köprülerde.

Bizim ilk işimiz “Bu intihar haberlerini yayınlamayacağız” demek oldu.

Bunu da bir manifesto ile açıkladık. Diğer kanallar da bizi izlediler ve intiharlar önce azaldı, sonra hemen hemen kesildi. Enderleşti.

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Yani diyeceğim o ki, isterseniz 4 kardeşin sıradışı intihar haberini daha uzun uzun yazıp, çizebilirsiniz.

Daha da detay verebilirsiniz.

Ama sonra “Yahu bu intiharlar amma da arttı” diye ağlayıp sızlanmayın.

Vebali üzerinizedir.

Fatih Altaylı’nın yazısı