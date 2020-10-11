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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Vergi veya satış yasağıyla engellemeye kalkarsanız ya kaçakçılığı körüklersiniz ya sahteciliği

Sahte içkiden yine 7 kişi öldü. İlkbahar aylarında da 20 kişi ölmüştü.

Bunlar bildiklerimiz.

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En az bir o kadar da bilmediğimiz sahte içkiye bağlı ölüm vardır.

Bunların bazıları kendi imal ettikleri içkiden, bazıları daha ucuz diye aldıkları içkiden, bazıları ise hiç haberleri olmadan yüksek kazanç hırsıyla sahte içki satan bayi veya lokantalar yüzünden hayatlarını kaybediyor.

Bu çok normal bir durum aslında.

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Evrensel kural olarak talebi yüksek olan bir şeyi vergi veya satış yasağıyla engellemeye kalkarsanız ya kaçakçılığı körüklersiniz, ya sahteciliği.

Vergiler bu düzeyde olduğu müddetçe bununla başetmek mümkün değil.

Üstelik devletin de hem sigaradan hem alkolden büyük bir vergi kaybı da var.

Yani vergiyi fahiş yaparak daha fazla para kazanmıyor devlet tam aksine para kaybediyor ve toplumu riske atıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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