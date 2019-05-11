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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Uzun yıllar Suriyelilerle birlikte yaşarız

ürkiye’de kaç Suriyeli olduğunu en yetkili ve hatta tek yetkili kaynaktan öğrendik. 4 milyonmuş. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bunu ve “pek yakında” evlerine döneceklerini ilan etti…
Türkiye, Suriye’nin kuzeyini teröristlerden temizleyecekmiş ve o zaman döneceklermiş…
Ancak ben yine de Suriyeli misafirlerimizin döneceğini zannetmiyorum. 
Çünkü Türkiye’deki Suriyelilerin büyük bölümünün dönememe nedeni teröristler değil. Onlar daha çok “Esad korkusu” nedeniyle Suriye’ye dönemiyorlar. Esad rejiminin kendilerinden hesap sormasından, intikam almasından korkuyorlar…
Biz Suriyeli kardeşlerimizle daha uzun yıllar birlikte yaşarız.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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