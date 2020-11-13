Fatih Altaylı: Ülke olarak yapabildiğimiz tek şey ‘Burada doğdular’ diye övünmek

Bütün dünya onlardan bahsediyor ve epey uzun bir süreden sonra ilk kez içinde ‘Türk‘ kelimesi geçen cümlelerde ‘olumlu‘ anlamlara rastlıyoruz.

İki vatandaşımız her yende manşet, tüm insanlık onlara teşekkür ediyor.

Reklam

Böylesi bir duruma son olarak Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü’nü kazandığı zaman şahit olmuştuk.

Memlekette bayram havası esmişti.

Bu bilim insanlarımızın başarıları karşısında ülke olarak yapabildiğimiz tek şey ‘doğdukları‘ evleri bulup fotoğraflarını çekmek ve “Burada doğdular” diye övünmek.

Reklam

Ancak nedense hiç kimse “İyi de niye burada doymadılar” diye sormuyor.

Niye araştırmalarını bu ülkede yürütmediler ya da yürütemediler, niye bu memleketin laboratuvarlarında çalışmadılar ya çalışamadılar, niye bu buluşlarını doğdukları ülkede yapamadılar, hatta Şahin ve Türeci’nin durumunda olduğu gibi niye patentlerini bu ülkede çıkartmadılar!

Fatih Altaylı’nın yazısı