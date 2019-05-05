Fatih Altaylı: Ukrayna vatandaşı kadar değeriniz yok

Bilesiniz ki, bu Ukrayna vatandaşı kadar, Rus kadar değeriniz yok.

Sizin sabah afiyetle yediğiniz domates, bu Rus’un, bir Ukraynalının sofrasına layık bulmadığı bir domates olabilir.

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Son günlerde haberler yine dikkatiniz çekmeye başlamıştır.

“Ukrayna bilmem kaç ton domatesi sınırdan çevirdi, Rusya, bilmem kaç yüz TIR dolusu domatesi geri yolladı, içinde bilmem ne maddesine rastlanan sebzeler Rus sınırını aşamadı” türünden haberler ortalıkta dolanıp duruyor.

Peki Rus’un, Ukraynalının midesine girmek için yeterince iyi olmayan hatta zararlı olan bu ürünler kimin midesine giriyor acaba?

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Fatih Altaylı’nın yazısı