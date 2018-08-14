Fatih Altaylı: Türkiye’ye ekonomik komplo bundan 16 yıl önce kuruldu

Türkiye’nin ucuz kaynağı üretime dönük harcamaması nedeniyle iştahı kabaran yabancı giderek daha fazla parayı Türkiye’ye soktu. Çünkü gelen para ya yola, inşaata, köprüye harcanıyordu. Ya da aşırı değerli TL sayesinde ithal otomobile, cep telefonuna ve hatta günlük tüketim mallarına harcanıyordu. Türkiye’ye yönelik komplo asıl o gün kurulmuştu ama kimse farkında değildi. Bu parayla sözde büyüyor, el parasıyla Mercedes’e, BMW’ye biniyorduk, en pahalı IPhone’larla mesajlaşıyorduk. Yıllarca bu komplonun farkına varmadık. Asıl komplo aşırı değerli Türk lirasıydı.

Şimdi “Dolar nasıl bu kadar kısa sürede 7 lira oldu” diye şaşkınlıkla birbirimize bakıyoruz. Peki ya şöyle baksak meseleye. 2002 yılından bu yana geçen 16 yılda TÜİK’e göre Türkiye’de yıllık enflasyon ortalaması yüzde 9’un üzerinde. Yani TL her yıl yüzde 10’a yakın değer kaybetmiş. 2002 yılında dolar karşısında 1,513 TL olan TL’nin her yıl yuvarlak hesap yüzde 10 değer kaybettiğini düşünüp basit bir çarpma hesabı yaparsak sizce bugün dolar kuru ne olur?

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Siz hesap makinasına davranmadan ben söyleyeyim. 7 lira 30 kuruş. İsterseniz siz de sağlamasını yapın. Anlayacağınız Türkiye’ye ekonomik komplo bundan 16 yıl önce kuruldu. Bugün toplanan meyvesidir sadece. 16 yıldır yediğimiz hurmaların, bugün tırmalaması da şaşılacak bir şey değildir!

Fatih Altaylı’nın yazısı