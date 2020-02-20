Fatih Altaylı: Türkiye tehlikenin farkında ve bölgeye çok sayıda TOMA yollandı

Türkiye’nin şu andaki konsantrasyonu Rusya veya rejim güçleri ile savaşmaktan daha çok olası bir mülteci akınını durdurmak üzerine.

Çünkü rüyalarında ‘İstanbul’u’ gören yaklaşık 1.4 milyon Suriyeli var İdlib’de.

Pek çok yerde sınırımızdaki duvarı yıkmak için konuşlandırılmış dozerler hazır bekliyor.

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Ayrıca 35 bin kadar Selefi savaşçı kapımıza her an dayanabilir.

Bunların 15 bin kadarı Suriye dışından gelmiş kimi Avrupalı büyük bölümü Orta Asyalı, Bosnalı, Afganistanlı, Türkistanlı radikaller.

Türkiye tehlikenin farkında ve bölgeye çok sayıda TOMA yollandı.

İçişleri Bakanlığı olası bir mülteci akınına karşı önlem almaya çalışıyor.

Bağırış çağrış tehdit falan çok ama durum aslında bu.

Fatih Altaylı’nın yazısı