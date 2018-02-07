Fatih Altaylı: ‘Türk’ adının çıkarılmasını isteyen HDP’nin istediği olmuş olur

Bu kurumların “Türk” ve “Türkiye” adlarını kullanabilmeleri, kendilerine Bakanlar Kurulu kararıyla yıllar önce verilmiş bir hak.

Bu hakkın geri alınmak istenmesinin nedeni ise son dönemlerdeki söylemleri.

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Bu söylemlerin bazılarına ben de katılmıyorum ve bununla ilgili eleştiri yapıyorum.

Ama bu kuruluşlardan bu isimlerin geri alınmasını da doğru bulmuyorum.

Böyle bir durumda yarın öbür gün her iktidar kendine muhalif kurumlardan, ne bileyim mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bile bu adı geri almaya kalkarsa ortaya çok hoş bir tablo çıkmaz.

Ve iktidar partisi açısından daha kötüsü, yıllardır bu kurumlardan “Türk” adının çıkarılmasını isteyen HDP’nin de istediği olmuş olur!

Fatih Altaylı’nın yazısı