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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Tüm renkler aynı hızla kirleniyordu ama birinciliği biz aldık

 

Habertürk yayına başlar başlamaz önce 200 bin, sonra 300 bin, sonra 400 bin barajını aştı.

Kendini “amiral gemisi” zanneden gazetelerle başa baş olmuş, etkinlikte hepsini geçmiştik.

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Fikr-i takip gibi unutulmuş gazetecilik ilkelerini uyguluyor, olayların peşine düşüyorduk.

Münevver Karabulut cinayetinin zanlısını yakalatmak için verdiğimiz çaba sonuca ulaştığında henüz bir-iki aylık gazeteydik.

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Her manşetimiz ses getiriyor, her manşetimiz günlerce gündem oluyordu.

Bu arada Türkiye farklı bir siyasi deneyimden geçiyor ve bizim gazeteciliğimiz de bundan kendine düşen payı alıyordu.

5. yılın sonunda bıraktım Habertürk’ü yönetmeyi.

Bayrağı devralan arkadaşlar aynı şevkle devam ettirdiler.

Ama piyasa koşulları, Türkiye koşulları tüm gazeteleri vurduğu gibi bizi de etkiledi.

Tüm renkler aynı hızla kirleniyordu ama birinciliği biz aldık.

Bugün kâğıda basılı Habertürk’ün son günü.

Bu gazete artık yok.

Ama Habertürk ve biz var olacağız.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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