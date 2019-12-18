Fatih Altaylı: Tek gülmeyen kişinin ise bulutlara dalıp gittiğini söylememe gerek yok herhalde…

Yanımda o sırada Hürriyet’in yayın yönetmeni olan Enis Berberoğlu ile bahçede bir banka oturdum. O sırada Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet de camiye geldiler ve bahçeye hızlı bir giriş yaptılar.

Başbakan Erdoğan beni bahçede görünce seslendi, “Fatih Bey, siz namaz kılmıyor musunuz? Buyrun gelin siz de”

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Ben de yanıtladım: “Başbakanım namaz kılmaktan pek anlamam. Zaten abdestim de yok. Sizinkini Allah kabul etsin. Ben burada beklerim”

Tayyip Bey gülerek karşılık verdi: “Boşverin. Bilmek şart değil. Bakın Yiğit Bey de bilmiyor. Ama geliyor”

Bahçede bir kahkaha tufanı koptuğunu anlatmama gerek yok. Tek gülmeyen kişinin ise bulutlara dalıp gittiğini söylememe gerek yok herhalde…

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Fatih Altaylı’nın yazısı