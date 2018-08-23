Fatih Altaylı: Suudi Arabistan, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman karşılığı sessizlik

Peki Suudi savaş uçakları, Yemen’de piknikten dönen çocukların üzerine bombalarını bırakıp 50 masum çocuğu öldürdüğü zaman tepki gösterilir mi?

Sustunuz değil mi?

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Kimbilir belki pek çoğunuzun böyle bir olaydan haberi bile olamadı!

Çünkü bu çocuk katliamı küçük küçük haber oldu sağda solda.

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Ama buna gösterilen tepkiler hiçbir yerde minik de olsa haber olmadı.

Çünkü tepki yoktu ki, haber olsun.

Yahudi İsrail, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun adı “Katliam”

Suudi Arabistan, Müslüman çocukları öldürdüğü zaman bunun karşılığı “Sessizlik”

Bu iki rezilliğin arasında bir fark var mıdır sizce?

Bence yok.

İkisi de katil ülke.

Zaten hep söylüyorum ha İsrail ha Suudi Arabistan.

Tek fark şu:

İsrail ABD’yi yönetiyor.

ABD Suudi Arabistan’ı…

Fatih Altaylı’nın yazısı