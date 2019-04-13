Mevlüt Uysal’ın iddiası ilginç.
Seçmen kütüklerine bakarak “AK Partili olabilecek soyada sahip olanlar silindi” diyor.
Okudum, çok güldüm.
Soyaddan siyasi görüş tespiti.
Kendime baktım mesela.
“Fatih Altaylı”
Hem muhafazakâr, hem milliyetçi hatta turancı. Olsam olsam BBP’li olurum. Ama eğer isimlere göre seçmen kütükleri temizlenip AK Partili intibaı uyandıran isimler silindiyse sizce ilk silinen AK Partili kim olurdu?
Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı?
Nüfustan bakınca hangisi daha AK Partili!
Fatih Altaylı: Soyadına göre ilk silinen AK Partili İmamoğlu mu Yıldırım mı olurdu?
Mevlüt Uysal’ın iddiası ilginç.