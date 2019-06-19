Fatih Altaylı: Soruları vermek için ille buluşması mı gerekiyor?

İsmail Küçükkaya Taksim’de, The Marmara Hotel’de İmamoğlu ile buluşmuş. Sosyal medya yıkılıyor.

“Buluşmuş ve soruları vermiş” diye bir iddia.

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Küçükkaya da buna yanıt veriyor: “Danışmanları görmeye gittim. 3 dakika Ekrem Bey’i de gördüm. Soruları vermedim. Binali Bey’in danışmanları ile de görüştüm. Binali Bey’le de yüzyüze değil ama telefonla konuştum.”

Olay başından sonuna saçmalık.

Geldiği nokta da bu sonunda.

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Binali Bey, yapmayı kabul ettiği tartışmaya ‘moderatör’ atıyor.

Atanmış moderatör, günler boyu sürekli olarak iki tarafın temsilcileri le görüşüp yayının nasıl yapılacağına, formata, konulara karar veriyorlar.

Program zaten atanmış moderatörün ‘kendini korumak için’ aşırı dikkatli yaklaşımı ile kötü bir yayına dönüşüyor.

Yahu Küçükkaya zaten iki tarafla da görüşüp duruyor.

Soruları vermek için ille de Ekrem İmamoğlu ya da Binali Yıldırım’la bir araya gelip oturması mı gerekiyor?

Fatih Altaylı’nın yazısı