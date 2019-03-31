Fatih Altaylı: Siyasetçilerin söylediği her şeyi bu sabah unuttum, muhtemelen onlar da yarın unutacak

Apartmanın doğalgazının ödemesini kim yapacaksa, merdivenleri kim daha temiz tutacaksa, asansörü kim daha iyi ve güvenli halde koruyacaksa, paspasları kim çamurdan arındıracaksa, katlardaki aydınlatmaları kim yanar halde bulunduracaksa, apartman görevlisinin maaşını kim gününde ödeyecekse, verdiğimiz aidatları kim cebe indirmeden apartmanın ihtiyaçları için harcayacaksa, kim apartman sakinleri arasında ayrımcılık yapmayıp, herkese eşit hizmet verilmesini sağlayacaksa, kim apartmanın güvenliği için daha dikkatli davranacaksa, kim apartmanın boyasını zamanında yaptırıp, köhne görünmesini engelleyecekse, kim apartmandaki dairelerimizin değer kaybetmesine neden olmayacaksa oyumu ona vereceğim.

Kampanya süresinde siyasetçilerin söylediği her şeyi bu sabah itibarıyla unuttum.

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Muhtemelen onlar da yarın unutacaklardır zaten.

Sonuç ne olursa olsun, nerede kim kazanırsa kazansın Türkiye’nin önünde kavgasız gürültüsüz, gerilimsiz bir dört yıl olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum.

Fatih Altaylı’nın yazısı