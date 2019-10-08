Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Şimdi Trump’ın desteği de ortadan kalktığına göre birinci kareye döndük

Dün ‘Allah’ın hakkı üç müdür’ başlıkla yazımda iki kez Suriye’ye girecekmiş gibi yapıp vazgeçtiğimizi ancak bu kez Trump’ın tavrı değiştiği için girebileceğimizi söyledim.

Tek engel olarak da Pentagon ve AB’yi, gizli engel olarak da Rusya’yı gösterdim.

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Şimdi Trump’ın desteği de ortadan kalktığına göre 1. kareye geri döndük.

Türkiye’nin Trump isimli ‘loose canon’ yani ‘serseri mayın’la olan ilişkisi bana bir Rus atasözünü hatırlatıyor. “Ayı ile dans edersen dansın ne zaman biteceğine sen değil ayı karar verir”

Bizim durum ise biraz daha vahim.

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Sadece ne zaman biteceğine değil, hangi dansın yapılacağına, pistin neresinde dans edileceğine de ayı karar veriyor.

Üstelik sık sık ayağımıza da basıyor.

Ama ona bile itiraz edemiyoruz.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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