Fatih Altaylı: Sert, kızgın, öfkeli, gergin bir Muharrem İnce görmeye başladık karşımızda

Seçimden sonra Muharrem Bey’de bir değişim var.

Sert, kızgın, öfkeli, gergin bir Muharrem İnce görmeye başladık karşımızda.

Reklam

Son olarak bir gazeteciye sosyal medya üzerinden çok ağır şeyler yazmış.

Yapmayın Muharrem Bey.

Reklam

Türkiye’nin, Türk siyasetinin böyle bir siyasetçiye ihtiyacı yok.

Türkiye siyasetinde böyle bir açık da yok.

Allah’a çok şükür öfkeli, kızgın, atarlı, gergin, gider yapan siyasetçiden yana hiç ama hiç sıkıntımız yok.

Sağımız solumuz, önümüz arkamız mebzul miktarda bu tarz siyasetçiyle dolu.

Kimileri bunu çok iyi, başarılı bir şekilde yapıyor, kimilerinin üzerinde durmuyor, ama çokça rastladığımız bir tavır sonuçta.

Sizin farkınız, eğlenceli olmanızdı.

Seçmeninizi mutlu etmeniz, keyif vermenizdi.

Çünkü etrafınızda toplanan seçmen öfke siyasetinden bıktığı için sizin yanınızdaydı; kara kaşınız, kara gözünüz ya da ekonomide veya başka alanlarda muazzam başarılarınız için değil.

Sükûnet ve güler yüzden başka bir silaha ihtiyacınız yok.

Öfkeye ve küfre hiç yok.

Bu sizi iktidar yapar mı bilemem, ama en azından bir kesimin ihtiyacının bu olduğunu biliyorum.

Bilmem anlatabildim mi?

Fatih Altaylı’nın yazısı