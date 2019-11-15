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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Şenol Güneş, Lucescu’dan devraldığı takımı yukarıya taşıdı

Spor medyası, TRT’deki ‘unutkan’ yorumcular hatırlamıyordu ama hatırlatayım.
Bu kadroyu sahaya süren teknik direktör Mircea Lucescu’ydu.
Dün kimsenin adını anmadığı ama Milli Takım’da kimsenin yapmaya cesaret edemediği büyük değişimi yapmaya yüreği yeten o hoca Mircea Lucescu idi. Elbette ki, başarının büyük payı Teknik Direktör Şenol Güneş’te.
Lucescu’dan devraldığı takımı yukarıya taşıyan, hiçbir komplekse kapılmadan, büyük bir iyi niyetle o genç kadrodan bir takım yaratan Şenol Güneş’te.
Ama Şenol Güneş’i alkışlarken bu değişimin mimarı Lucescu’yu, bu değişimi yapma cesaretini gösteren bir önceki federasyon yönetimini de anmak gerekir herhalde.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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