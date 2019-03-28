Fatih Altaylı: Seçmeni korkutmamak için, daldaki kuşları ürküttüler



Özellikle yabancılar dolar almaya başlayıp seçim arifesinde dolar fiyatı yükselmesin diye ekonomi yönetimi TL’yi kıstı.



Basit bir düşünce ile eğer elinizde TL’niz yok ise gidip dolar alacak paranız da yok demektir. Dolar alamazsanız, doların fiyatı da yükselmez düşüncesi.



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Hal böyle olunca, borsadakiler ellerindekini zararına satıp çıktılar, kimileri de yüksek faize razı olarak TL satın aldılar. Bu da dünkü yüksek faizi doğurdu.



Daha da özet anlatmak gerekirse doları düşürmek için, yabancılara zarar ettirdiler, borsa yatırımcısı ise battı.



Seçmeni korkutmamak için, daldaki kuşları ürküttüler.



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Bir daha nasıl dala kondururlar bilmiyorum. Dala tekrar kondurmanın maliyeti ne olur bilmiyorum.

Fatih Altaylı’nın yazısı