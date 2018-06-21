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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Seçime giden bir partiye uygun bir efsane değil

 

AK Parti’nin yeni reklam filmini izledim. Film olarak, prodüksiyon olarak 10 numara. Ancak ne anlattığını, ne demek istediğini anlamadım. Zümrüdüanka kuşunun esbab-ı mucibesini de çözemedim. Zümrüdüanka, belirli bir periyot sonunda yanarak kül olan ve sonrasında yeniden küllerinden doğan bir kuştur.

AK Parti kül olup bitti de küllerinden yeniden mi doğuyor mesela! Böyle bir şey söz konusu değil, iktidar partisi kül olmadı ki küllerinden doğsun. Zümrüdüanka, uzun yaşamı boyunca gördüklerinden ve yaşadıklarından dolayı her şeyi bilen, her bilgiye sahip bir kuştur. Onu demek istiyorlarsa AK Parti o kadar da eski değil.

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Zümrüdüanka’nın yuvası hayat ağacındadır, AK Parti kendini hayat ağacı olarak mı görüyor onu da anlatamamış film.

Tabii bir de şöyle bir efsane vardır. Zümrüdüanka 2400 yıllık dönemini tamamladığı zaman kendine hayat ağacında bir yuva yapar, içine saklanır ve güneşin ağacı ve ağaçla birlikte kendisini yakmasını beklermiş. Güneş en sonunda ağacı tutuşturur, Zümrüdüanka kuşu yanarak ölür ve sonra küllerinden yeniden doğarmış. Ki bu da seçime giden bir partiye uygun bir efsane değil.

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Fatih Altaylı’nın yazısı


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