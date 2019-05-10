Fatih Altaylı: Seçim tekrarının nedeni, tekrarlanınca kazanacağını kesin görmesi değildir

23 Haziran’da yenilecek seçimler ile ilgili efsaneler ortalıkta dolaşıyor.

“Reis yeniden yapılacak seçimde kazanacağından emin olmasa yenileme istemezdi, karizmayı çizdirmeyi göze almazdı” bunların en başında gelen cümle.

Ben pek bu kanaatte değilim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette tekrarlanacak seçimi almak için elinden geleni yapacak ve çok çalışacaktır. Sadece tek bir kente konsantre olacağı için daha detaycı çalışacağından, il başkanı gibi uğraşacağından, tüm detaylarla ilgileneceğinden de kuşkum yok.

Ancak Tayyip Bey gibi Türk tarihinin gördüğü en kurt politikacı gayet iyi bilir ki, sandıkta garanti diye bir şey olamaz.

Seçimin tekrarının nedeni, tekrarlanınca kazanacağını kesin görmesi değildir. Tekrarın nedeni seçim tekrarlanmadığı takdirde kaybın kesin olduğunu görmüş olmasıdır.

Fatih Altaylı’nın yazısı