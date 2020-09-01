Fatih Altaylı: Satın aldığı aracın parasını cebinden ödeyen vatandaş için otomobil almak uzak bir hayal

Şimdi ise yeniden ‘Lüks tüketim maddesine’ dönüşme yolunda hızla ilerliyor.

Zaten aşırı yüksek olan otomobil vergileri, ekonomimizin ve Maliyemizin çok iyi durumda olmasına rağmen akılalmaz bir artışla öyle bir yere çekilmiştir ki, artık bırakın dar gelirliyi, orta gelir grubuna mensup birinin bile eli yüzü düzgün bir otomobil sahibi olma şansı kalmamıştır.

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Siz bakmayın ‘En lüks segmentte’ vergilerin çok yükseğe çekilmiş olmasına.

O segmentte satılan otomobillerin büyük bölümü zaten şirketler adına alınan yani ödenen vergiden düşülen, yani bir anlamda parasının büyük bölümü devlet kesesine yüklenen araçlardır.

O araçları alanlar bu vergileri tınmaz bile.

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Ama satın aldığı aracın parasını cebinden ödeyen vatandaş için otomobil almak uzak bir hayaldir.

Fatih Altaylı’nın yazısı