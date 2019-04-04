Fatih Altaylı: ‘Sandık darbesi’ diyecek kadar gözü dönmüş birileri var

Olan şu.

Kaybetmeye pek de alışık olmayan AK Parti “Kaybetmemiş olabiliriz” diyerek itiraz ediyor sonuçlara.

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Ve yeniden sayım yapılıyor.

Her sandıkta tüm tarafların temsilcileri ve müşahitlere olduğuna göre, ıslak imzalı tutanaklar tüm tarafların elinde olduğuna göre yeniden sayımdan kolay kolay farklı bir sonuç çıkmaz.

Çıkarsa çıkmazsa tarafların bir itiraz hakkı daha var.

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Konu ya yarın kapanır ya da en geç bir hafta içinde.

Yasal süre bu kadar. Sonsuza kadar sürecek hali yok bu işin.

AK Parti’de parti adına konuşanlarda soğukkanlı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz.

Parti adına konuşmayan bir grup ise kıyameti koparıyor.

Bunların ciddi bir bölümü hükümete yakın medyada.

Sandık sonucuna “darbe” diyecek kadar ileri gittiler ki, bunların pek çoğu düne kadar “Sandığa güvenininiz” diyerek CHP’lilere tavsiye veriyorlardı.

Buradaki tehlike şu.

Yeniden sayım sonucu değiştirmese dahi “Sandık darbesi” diyecek kadar gözü dönmüş birileri var.

Fatih Altaylı’nın yazısı