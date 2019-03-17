Fatih Altaylı: Saldırının fikri altyapısı belli ki Fransa’da hazırlanmış

Dün “Bu Hristiyani terördür” diye yazdım. Galiba bir ben böyle yazdım. Batı medyasında biraz vicdani bir tavır görseydim ve ibadethane basarak 50 kişiyi katleden teröriste “terörist” diyen tek bir Batılı gazete okuyabilseydim, “Acaba hata mı yaptım böyle diyerek” diye düşünebilirdim. Ancak yapmadılar. Aynen İslamcı teröristlere “terörist” diyemeyen İslamcı medya gibi davrandılar. Meseleyi bireysel bir ‘meczuba’ bağladılar, meselenin ‘dinci’ yanını görmezden geldiler. İslamcı teröre ‘terörist’ diyemeyen İslamcı medyadan bile daha iki yüzlü idiler.

Bu çok açık biçimde fikri altyapısı bir takım “Hristiyan ve ırkçı” felsefeciler tarafından hazırlanmış, piyasaya sürümü ise Hristiyanlık sosuna bulanmış ırkçı siyasetçiler tarafından yapılmış bir “dinci terördür”. İslamcı terörün fikri ve felsefi altyapısı nasıl ki Mısır’da hazırlanmışsa, Hristiyancı terörün fikri altyapısı da Fransa’da hazırlanmış besbelli.

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Fatih Altaylı’nın yazısı