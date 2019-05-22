Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: ‘Rum kökenli’ iddiası tam bir siyasi intihar örneği…

İmamoğlu’nun ne dediği değil, ne olduğu değil, İmamoğlu’na yapılan muamele gündem oluyor ve vicdan sahibi insanlar tarafından hoş karşılanmıyor.

Hele hele İmamoğlu için bir ilçe belediye başkanı tarafından ortaya atılan “Rum kökenli” iddiası tam bir siyasi intihar örneği…

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İmamoğlu’nun Karadenizliliği, “Rum Pontuslulukla” bağdaştırılmaya çalışılıyor.

Bunu yapan Belediye Başkanı yıllardır AK Parti’ye destek veren Karadenizli yurttaşlarımızın “Pontus” olduğunu ima ettiğinin farkında mı acaba!

AK Parti’nin yıllardır en çok oy aldığı Doğu Karadeniz illerindeki vatandaşlarımız bu duruma içerlemeyecekler mi zannediyor!

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Fatih Altaylı’nın yazısı

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Kendini yakan gencin özel bilgilerini ifşa eden belediyeye tepki yağdı

Gaziantep’teki Şahinbey Belediyesi önünde, iş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için 8 Mayıs’ta üzerine benzin dökerek kendisini yakan ve daha sonra yaşamını yitiren Eyüp Dal hakkında açıklama yapan belediyenin, gencin ailesinin mal varlığı ve özel bilgilerini içeren bilgilerini izinsiz ifşa etmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

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