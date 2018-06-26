Fatih Altaylı: Parti içinde Akşener’e yönelik bir hamle an meselesi olabilir

Bu seçimin en önemli kaybedeni, Meral Akşener’dir.

İYİ Parti, yüzde 10 civarında bir oy alarak bana göre başarılı bir sonuç elde etmiştir.

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Ancak Meral Akşener açısından sorun cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oyun, partisinin oyunun altında kalmasıdır.

Milletvekili de olmayan Akşener’in genel başkanlığı bu sonuçla beraber tehlikeye girmiştir.

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Parti içinde Akşener’e yönelik bir hamle an meselesi olabilir.

Yanda da söylediğim gibi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ülkücüler yuvaya” çağrısı yapması halinde, İYİ Parti’nin MHP’ye katılması ve bu sayede iktidarın nimetlerinden de yararlanması ciddi bir olasılık olarak önümüzde durmaktadır.

Fatih Altaylı’nın yazısı