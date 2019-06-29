Fatih Altaylı: O zaman cumhurbaşkanının da bakan ve bürokrat atama yetkileri TBMM’ye verilsin

Düne kadar başkanlık sistemi için ’emsal’ olan büyükşehir belediye başkanlarının yetkileri tırpanlanmaya başlandı.

Belediye başkanlarının atama yetkileri ellerinden alınmak, bu yetki AK Parti’nin çoğunlukta olduğu belediye meclislerine verilmek isteniyor.

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Eeee, hani sistemin iyi işlemesi için başkanların bu nevi yetkileri iyiydi ve başkanlık sistemi buna göre oluşturulmuştu?

Şimdi genelgelerle seçilmiş belediye başkanlarının yetkilerini iğdiş etmeye, başkanları çalışamaz hale getirmeye çalışanlar biz de “O zaman Cumhurbaşkanı’nın da bakan atama ve bürokrat atama yetkileri TBMM’ye verilsin” dersek ne diyecekler?

Fatih Altaylı’nın yazısı