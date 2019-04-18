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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: O koskoca gazeteyi 1 milyar dolar verip çöpe çevirmek için mi aldınız?

Hürriyet’in internet sitesinde yukarıda 5, aşağıda 15 manşet haber var.

Bir tekinde bile İmamoğlu’nun mazbatayı almaya gitmesi yok.

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Sadece minicik bir kutu, “İmamoğlu mazbata almaya çağrıldı” diye birkaç santimetrekarelik bir minik haber.

Onu da koymak pek içlerinden gelmemiş belli ki ama o kadarını da yapamamışlar.

Yazıktır, ayıptır yahu.

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O koskoca gazeteyi 1 milyar dolar verip çöpe çevirmek için mi aldınız?

Sizden muhalefet yapmanızı bekleyen yok.

Rahat olun.

Ama en azından İstanbul’da milletin haftalardır merak ettiği sonucu da veriverin be kardeşim.

Siz yazmayınca mazbata verilmemiş olacak mı zannediyorsunuz?

Gazete misiniz, devekuşu mu?

Bari bundan sonra adınıza “Gazete” demeyin.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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