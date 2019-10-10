Fatih Altaylı: Nuri Bilge Ceylan, ‘Benim yalnız ve güzel ülkem’ derken doğru söylemiş

Yalnız ve güzel ülkem

Türkiye’nin dün akşam saatlerinde başlattığı operasyonu izlerken, aklıma Nuri Bilge Ceylan geldi.

Ne haklıymış güzel adam.

Ne doğru söylemiş.

Ne kadar iyi görürmüş her şeyi.

“Benim yalnız ve güzel ülkem” derken.

Yalnız ve güzel ülkenin Mehmetleri, hemen hemen bütün dünyanın “Terör Örgütü” olarak kabul ettiği bir örgüte yönelik haklı bir operasyon başlatıyor.

Tüm dünya medyası ama istisnasız tüm dünya medyası ortak bir dille “Türkiye Kürtleri katletmeye başladı” diye haber yapıyor.

Cehaletten ve bilgisizlikten mi?

Asla.

Hiç kimse bu kadar cahil, hiç kimse bu kadar bilgisiz değil.

Ahmak hiç değiller.

Bilmeseler, dün New York Times’daki makaleyi okur, gerçeği öğrenirlerdi değil mi!

Ama gerçekle bir ilgileri yok.

Yapmak istedikleri çok açık.

Türkiye’yi şeytanlaştırmak istiyorlar.

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Fatih Altaylı’nın yazısı

