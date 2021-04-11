Fatih Altaylı: Ne zaman ABD buralarda bir şey yapacak olsa kabak Deniz Kuvvetleri’nin başına patlıyor

Ne zaman ABD bizim buralarda bir şey yapacak olsa kabak bizim Deniz Kuvvetleri’nin ve Denizcilerin başına patlıyor.

2000’lerin ilk 10 yılında ABD, Gürcistan ve Ukrayna’da birtakım faaliyetlere girişti.

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Turuncu devrimler organize etmeye başladı.

Ardından Montreux’den bu yana neredeyse 0 çatışma görmüş Karadeniz karışmaya başladı. Amerikan savaş gemileri Karadeniz’e geçebilmek için Boğazların önüne dizildi, her ne hikmetse tam da o günlerde Deniz Kuvvetlerimize karşı peş peşe kumpas olduğu sonradan ortaya çıkan davalar açılmaya başlandı.

Şimdi bir kez daha tarih sanki tekrarlanıyor.

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Bir yandan emekli amiraller gözaltına alınıyor.

Diğer yandan Amerikan savaş gemileri Karadeniz’e girmeye başlıyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı