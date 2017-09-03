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Fatih Altaylı: Murat Başoğlu’na ‘Türkiye’de bulunma yasağı’ getirilmeli

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Asrın skandalına, asrın rezaletine imza atan Murat Başoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuş.

Bana sorarsanız çok yanlış bir iş olmuş.

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Tam aksine, bu kişiye “Türkiye’de bulunma yasağı” getirilmeli.

“Bir an önce pılını pırtını topla bu ülkeden git. Bu memlekette sokağa bile çıkamazsın.”

Yolda gören yüzüne tükürür.

Bu ülkede kalman, bu ülke vatandaşlarına hakarettir.

“Bir an önce toparlan ve seni kimsenin tanımayacağı bir yere git” denilmeliydi.

Buna bir yasak konulacaksa, gittikten sonra geri gelme yasağı konulmalı.

Fatih Altaylı’nın yazısı


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