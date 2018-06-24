Fatih Altaylı: Moğol istilası yasası

TBMM kapanmadan önce bir “İmar Affı” ya da “İmar Barışı Yasası” çıkardı.

Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor.

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En geç Temmuz’un 9’unda Türkiye’yi kimin yöneteceği belli olacak.

O kişi her kim olacaksa kendisine yalvarıyorum: “Bu yasayı iptal edin. Bu yasadaki boşlukları, hukuksuzlukları ortadan kaldırın.”

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Niye mi?

Çünkü bu imar affı, bir hukukçu dostumun tabiriyle “Moğol istilasından bu yana Anadolu’da yaşanmış en büyük talana yol açabilir”.

Bu yasayı incelediniz mi, şöyle bir göz gezdirdiniz mi bilmiyorum.

Lütfen bir vakit ayırın ve inceleyin.

Herhangi bir hukuk devletinde, hakkın, yasanın, adaletin, bırakın hepsini insanlığın olduğu bir yerde böyle bir yasal düzenleme olamaz.

Detayına girmeden kısaca anlatmak gerekirse, bu yasaya göre kamuya, belediyelere ait herhangi bir araziye “çökmeniz” mümkün.

Fatih Altaylı’nın yazısı