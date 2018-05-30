Fatih Altaylı: Meral Hanım’ın CHP ve İnce eleştirileri artarsa kimse şaşırmasın

Erdoğan risk gördüğü anda sağı birleştirecek adımlar attı. Has Parti’nin, Demokrat Parti’nin genel başkanlarını alarak sağı hep tek elde tuttu.

Son olarak da Bahçeli’yi yanına aldı.

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Şimdi de aynı şeyi yapıyor ve İnce, Kılıçdaroğlu’na oranla daha dişli bir aday olsa da Türkiye’nin sağ-sol dengesizliğine oynuyor.

Bu durumdan en fazla rahatsız olan ise İYİ Parti oldu.

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İnce adı ve Erdoğan’ın tavrıyla CHP konsolide olunca, İYİ Parti’nin ve Meral Akşener’in canı sıkıldı.

Ve bence kampanyaların seyri önümüzdeki günlerde değişecek. Bunun sinyallerini de görmeye başladım.

İYİ Parti, ilk turda CHP’yi hedefe almak zorunda olduğunu gördü ve Akşener’in kampanyası “CHP’ye yüklenmek” üzere yön değiştirecek.

Çünkü Akşener gördü ki, Erdoğan’la hesaplaşabilmek için 2. tura kalmak zorunda ve eğer bir 2. tur olacaksa, öncelikle İnce’yi geçmesi lazım.

Önümüzdeki günlerde Meral Hanım’ın CHP ve İnce eleştirileri artarsa kimse şaşırmasın.

Fatih Altaylı’nın yazısı