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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Menbiç mi Münbiç mi, DEAŞ mı IŞİD mi, Esad mı Esed mi, YPG mi Vay Pi Ci mi?

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Rica ediyorum biri bana bir sözlük hazırlasın.

Çünkü kafayı yemek üzereyim.

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Mesela “Menbiç” mi, “Münbiç” mi?

Bir gazetede Menbiç diyorlar, bir diğerinde Münbiç. Hatta aynı gazete bir haberinde Menbiç diyor, bir sonraki haberinde Münbiç. Bazıları aynı haber içinde “Münbiç” deyip parantez içinde “Menbiç” yazıyor, hangisi doğru?

Bütün dünya ISIS diyor. Biz buna IŞİD mi diyeceğiz, DEAŞ mı, DAEŞ mi, DAİŞ mi?

YPG mi, Vay Pi Ci mi?

PYD mi, Pi Vay Di mi?

Esad mı, Esed mi?

TDK’dan rica ediyorum, en azından bu dönem için bize bir “yerli ve milli terimler sözlüğü” hazırlasınlar.

Yoksa başımız belaya girecek.

Fatih Altaylı’nın yazısı 

 

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