Fatih Altaylı: Maksat büyük kulüpleri bankaların ele geçirmesi mi?

Kulüpler güçlü sermaye yapısına sahip olmaya, borçsuz olmaya özendirilmedi, tam aksine borçlu ol ve borçlu kal prensibi hayata geçirildi.

Oysa yapılması gereken çok açıktı.

Kulüplere güçlü sermaye yapısı şartı getirilmeli, SPK kurulları uygulanmalıydı. Ve kulüpler yasası ile yeniden yapılandırma birlikte hayata geçirilmeli idi.

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Bunun yapılmamış olmasının yani sermaye güçlendirilmesi değil, bankalara borç özendirilmesinin tek bir nedeni var. Kulüpleri kontrol altına almak ve yönetimlerini bankaların ele geçirmesini sağlamak. Bakalım başaracaklar mı?

Yoksa bilinçli taraftarlar ve yönetimler bunu engelleyebilecek mi!

Fatih Altaylı’nın yazısı