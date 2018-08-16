Fatih Altaylı: Konuyu Mehmet Barlas gibi ‘iPhone kullanan FETÖ’cüdür’ noktasına taşımayalım

“ABD’ye sövenler bunu ABD malı iPhone ve ABD merkezli sosyal ağlardan yapıyorlar” demiştim.

Beklenen çıkış geldi haliyle.

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“iPhone’u protesto edelim ve almayalım”

Tabii edelim. Çok edelim. Vergi koyalım.

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Hiç itirazım yok ama asıl kafaları da değiştirelim.

2 bin TL maaşla iPhone peşinde, en yeni telefon neyse onun peşinde koşmayalım.

Her yıl milyarlarca doları telefona yatırmayalım.

Vestel’i, Vestel’in Venus’u gibi yerli olan General Mobile’yi kullanalım, destekleyelim.

Ama konuyu Mehmet Barlas gibi “iPhone kullanan FETÖ’cüdür” noktasına da taşımayalım.

Bunu tehdit ve yasaklarla yapmak değil, bir toplumsal bilinçle yapmak önemli.

Çünkü sonraki adımda birileri de çıkıp “Google kullanan, Twitter hesabı olan, İnstagram’a fotoğraf koyan, Facebook’u olan” diye işi farklı bir boyuta getirir.

Bu da bizi Kuzey Koreleştirir.

Fatih Altaylı’nın yazısı