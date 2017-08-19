Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması en fazla Kılıçdaroğlu’na yarar

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Eğer Kılıçdaroğlu hapse atılır ve içeride yatarsa, siyasi geleceği açısından çok önemli bir avantaj elde edecektir.

…Hele hele CHP hakkında bir kapatma davası açılırsa “ballı börek”, hatta “duble kaymaklı ekmek kadayıfı” gibi bir lezzet ortaya çıkacak, bir zamanların “mağdur” siyasetçilerinin, “mağrur” siyasetçi haline geldiği belgelenecek.

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Açık söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması, hapse atılması, mahkûm olması, en fazla Kılıçdaroğlu’na yarar.

En azından yarama ihtimali büyüktür.

Gerçi Kemal Bey, havalı yürüyüşünü siyasi bir başarıya “şimdilik” tahvil edemedi.

Hapse düşmesini edebilir, buradan bir mağdur edebiyatı çıkarabilir mi emin değilim.

Ama yine de şimdikinden daha iyi olacağı kesin gibi.

Fatih Altaylı’nın yazısı