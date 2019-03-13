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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını yayınlamamak, muhalefete büyük bir güç veriyor

İktidar kanadından genel başkan ya da belediye başkan adayı düzeyinde kim konuşursa konuşsun, anında canlı yayına geçiliyor, özellikle iktidar partilerinin genel başkanlarının miting ve konuşmaları baştan sona canlı yayınlanıyor.

Yetmezse, daha sonra tekrarı da banttan bir daha veriliyor.

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Buna mukabil özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingleri, toplantıları ve konuşmaları büyük bir özenle yayınlanmıyor.

Ya da en kabasından, yasak savma kabilinden birkaç dakika gösterilip geçiliyor.

Fakat biliyor musunuz ki, iktidar destekçisi kanallar böyle yaparak aslında muhalefete büyük bir hizmet yaparken, hizmet ettiklerini zannettikleri iktidara da büyük bir kötülük yapıyorlar.

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Çünkü Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını yayınlamamak, muhalefet adaylarına büyük bir güç veriyor.

“Bu kez de CHP’ye vereyim bari” diyen kim varsa, Kılıçdaroğlu her ekrana çıkıp konuşmaya başladığında, “Yok yok. Ben yine de CHP’ye oy vermemeyim” noktasına geçiyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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