Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu tüm ülkeyle dalga geçer gibi bir açıklama ile CHP’nin tabutuna çiviyi çakıyor

Seçmenin güvenini tamamen kaybeden, seçim sonrası gelişmelerde “düzgün adam” imajını da seçmen gözünde tamamen yitiren ve “koltuk meraklısı basiretsiz genel başkan” olarak görünmeye başlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm ülkeyle dalga geçer gibi bir açıklama ile CHP’nin tabutuna çiviyi çakıyor.

Diyor ki, “Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil”

Reklam

Evet Kemal Bey, gerçekten olacak şey değil.

İsterseniz bir anket yaptırın bakalım, seçmen kimi “koltuk derdinde” görüyor.

Sonuçları görünce belki utanırsınız.

Çünkü galiba o duyguyu giderek kaybediyorsunuz.

Fatih Altaylı’nın yazısı