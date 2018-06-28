Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu ile olmadı, olmayacak!

Kemal Bey bilsin ki bazen koltuktan kalkmak ferahlık verir.

Kılıçadroğlu büyük bir iyi niyetle CHP’yi yenilemeye çalıştı.

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Farklı bir parti yapmak istedi.

Muharrem İnce’yi aday göstermesi bile önemli bir işti.

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Ama bünye artık Kemal Bey’i istemiyor.

İstenmiyorsunuz Kemal Bey, korkular sarıyor seçmeni.

“Gelecek seçimler sizinle nasıl yaşanacak?” korkusu.

Giderse daha mı iyi olacak, bilinmez.

Yerine belki İnce gelecek.

O daha iyisini yapabilecek mi, kimse emin olamaz.

İnce hitabeti icraata çevirebilecek mi, kimse önceden kestiremez.

Daha iyi ekipler çıkaracak mı aynı bünyeden, partiyi barışık olmadığı kesimlerle barıştırabilecek mi; bunu yaparken barışık olduğu kesimlerle küstürmemeyi becerecek mi, hepsi muamma.

Ama bir şey kesin.

Kemal Kılıçdaroğlu ile olmadı.

Olmayacak!

Fatih Altaylı’nın yazısı