Fatih Altaylı: Keşke savcı Şanal’ın sırtını okşayıp salıverseydiniz

Fetullah Gülen Örgütü’nün, yargıdaki ayakçılarından “Sözde” Savcı Osman Şanal’a, “Terör örgütü üyeliğinden” 11 yıl hapis cezası verilmiş.

Keşke sırtını okşayıp salıverseydiniz.

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Yediği herzelerin karşılığı bu mu?

Bu Osman Şanal basit bir terör üyesi mensubu değil ki! Bu bir hain.

İhanet ettiği en önemli şey bu ülkenin Adalet duygusu.

Adının başında “Cumhuriyet” olan bir makamı, birilerine peşkeş çektiği için, milletin adalet arayışına değil, bu ülkeyi ele geçirmek için örgütlenen çakalların emellerine hizmet ettiği için, ülkesine ihanet ettiği için ceza almalıydı.

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Fatih Altaylı’nın yazısı