Fatih Altaylı: Kerimcan Durmaz bir anlamda Türkiye’nin dönüşümünün de aynası

Aslına bakarsanız, Kerimcan Durmaz bir anlamda Türkiye’nin dönüşümünün de aynası.

TRT’nin arşivlerini açtığı bir internet sayfası var.

Arada bir bakıyorum.

Eski Türkiye’den manzaralar gösteriyor.

Röportajlar falan da yer alıyor.

Arada bakın, eski zaman ile yeni zaman farkını görün.

Ama vaktiniz yok ise “Uğraşamam” diyorsanız çok daha basit, çok daha kolay bir gösterge var.

Eski Türkiye Zeki Müren’di.

Yeni Türkiye Kerimcan Durmaz.

Fatih Altaylı’nın yazısı