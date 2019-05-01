Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Kerimcan Durmaz bir anlamda Türkiye’nin dönüşümünün de aynası

Aslına bakarsanız, Kerimcan Durmaz bir anlamda Türkiye’nin dönüşümünün de aynası.
TRT’nin arşivlerini açtığı bir internet sayfası var.
Arada bir bakıyorum.
Eski Türkiye’den manzaralar gösteriyor.
Röportajlar falan da yer alıyor.
Arada bakın, eski zaman ile yeni zaman farkını görün.
Ama vaktiniz yok ise “Uğraşamam” diyorsanız çok daha basit, çok daha kolay bir gösterge var.
Eski Türkiye Zeki Müren’di.
Yeni Türkiye Kerimcan Durmaz.

Fatih Altaylı’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...