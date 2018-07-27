Fatih Altaylı: Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını ‘sıradan ve kaba’ olarak tanımlıyor

Bir ay 3 gün öncesine kadar Muharrem İnce, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkenin önüne koyduğu isimdi.

Ciddi ciddi seçilme ihtimalinden de söz ediliyordu doğrusu.

Reklam

Şimdi ise aynı Muharrem İnce “Sıradan ve kaba bir adam” oldu.

Muharrem İnce ile ilgili bu tanım bana ait değil.

Reklam

Ben kendisini bu sözlerle asla tanımlamam.

Zaten bu tanımın sahibi Tuncay Özkan.

Yani CHP’nin genel başkan yardımcılarından biri.

Ve kendi Cumhurbaşkanı adaylarını “Sıradan ve kaba” olarak tanımlıyor.

Peki sevgili arkadaşım Tuncay, madem İnce sıradan ve kaba bir adam…

Siz bu “Sıradan ve kaba bir adamı” nasıl olup da bizim karşımıza “Cumhurbaşkanı adayı”’ olarak çıkardınız?

Türkiye’yi yönetmeye layık ama CHP’yi yönetmeye layık değil mi?

Sıradan bir kaba adamın Cumhurbaşkanı olmasını içiniz kaldırıyordu da, partinize genel başkan olmasını mı kaldırmıyor?

Size göre CHP, Türkiye’den daha mı önemli?

Fatih Altaylı’nın yazısı