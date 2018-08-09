Fatih Altaylı: Katar deyince akan sulan duracak ama çıkan petrol durmayacak mı? 

Suudilere, Birleşik Arap Emirliklerine ve tüm komşularına ve hatta ABD’ye karşı göğsümüzü siper ederek yanında durduğumuz Katar ne yaptı biliyor musunuz?

Kıbrıs’ta petrol ve doğalgaz aramak ve çıkarmak amacıyla Kıbrıs Rum kesimi ile anlaşma imzaladı.

Reklam

Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiades, Qatar Petroleum Başkanı Saad Al Khabi ve Exxon Başkan Yardımcısı Andrew Swiger aynı masaya oturdular, anlaştılar, el sıkıştılar ve imzayı attılar.

Yeni de değil ha, üç aydan fazla oldu.

Reklam

Ne Türkiye’nin bir tepkisini duydum bugüne kadar, ne de Katar’ın “Kusura bakmayın, sizin hassasiyetinizi bilmiyorduk” diyerek anlaşmadan çekildiğini.

“Dostumuz” Katar bu olunca, düşmanlarımızın neler yapabileceğine siz karar verin.

Şimdi merak ettiğim ise şu; yakında Katar sondaj gemileri Kıbrıs açıklarında doğalgaz çıkarmaya gelince onları da durduracak mıyız?

Katar deyince akan sulan duracak ama çıkan petrol durmayacak mı?

Fatih Altaylı’nın yazısı