Fatih Altaylı: Kadına şiddette ‘Yaptım ama niye yaptım’ diye bir savunma olmaz

İster Ozan Güven ol, ister Ahmet Kural ol, ister İbrahim Tatlıses ol. Fark etmez. KADINA ŞİDDET UY GU LA NA MAZ. Nokta.

O yüzden Ozan kardeş sus. Yapacağın tek şey ‘Nedamet getirmek’ olmalı.

Çıkıp ‘Özür dilemelisin’. Hem elini kaldırdığın kadından hem de kötü bir örnek oluşturduğun için herkesten. Hatta zor durumda bıraktığın en yakın dostlarından.

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Kadına şiddette ‘Yaptım ama niye yaptım’ diye bir savunma olmaz.

Çok içten, çok derin bir özür ve pişmanlık dahi yeterli olmaz ama en azından şimdiki savunmandan iyidir.

Fatih Altaylı’nın yazısı