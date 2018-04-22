Fatih Altaylı: İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilemiş

15 gün kadar önce yaptıkları yeni araştırmalarında İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilemiş. Murat Gezici’ye göre seçime katılabilmesi halinde İYİ Parti’nin baraj sorunu olmayacakmış.

Gezici’nin ittifaklarla ilgili de bir çalışması olmuş.

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Şöyle söyledi:

“İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor.”

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Diğer araştırma şirketlerinin bu ittifakın barajı aşamayacağını iddia ettiğini hatırlattım.

“Bu da benim iddiam. Seçimde görürüz. Tabii böyle bir ittifak kurulursa” dedi.

İYİ Parti’nin en fazla zarar verdiği parti ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuş.

Gezici’ye göre eğer İYİ Parti- Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakı kurulursa, CHP’nin oyları yüzde 19’a kadar geriliyormuş.

Fatih Altaylı’nın yazısı