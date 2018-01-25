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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: İyi gazetecilik nedir biliyor ama kendileri yapamıyorlar

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GAZETECİ dostlarımız, Washington Post’un Nixon yönetiminin yalanlarını ortaya çıkaran bir haberini, o dönemdeki medyasiyaset ilişkisini ve baskıları anlatan “The Post” filmini anlata anlata bitiremiyor.

Gerçi Soner Yalçın, “O bir derin devlet operasyonuydu ve gazete de bunun içindeydi” diyor ama çoğunluk “İşte gazetecilik budur. Gazete ve gazetecilik böyle olmalı” diye anlatıyor.

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Bu filme övgüler düzen gazetecilerden anladığım şu:

Bu arkadaşlar iyi gazetecilik nedir, nasıl yapılır biliyorlar ama kendileri yapamıyorlar.

Bu biraz, “İngilizce’yi çok iyi anlarım ama konuşamam” diyenlere benziyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı 

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